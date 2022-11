Wieder mussten zahlreiche Asylsucher die Nacht in Brüssel auf der Straße verbringen

Mehrere Flüchtlingsverbände und NGOs haben am Donnerstagabend eine Rekordzahl Flüchtlings und Asylsucher mit Mahlzeiten versorgt. Rund 100 Personen, Familien mit Kindern, und etwa 150 alleinstehende Männer bekamen vom Ausländeramt Fedasil keine Unterkunft und mussten die Nacht unter freiem Himmel verbringen. Alleine in diesem Jahr werden noch bis zu 100.000 weitere Flüchtlinge und Asylsucher in Belgien erwartet.