Zum ersten Mal schaffen es vier belgische Mannschaften in einer Saison im europäischen Fußball zu überwintern

Union Berlin-Fans tauchten in…. Brüssel auf

Nach der Randale von Union Berlin-Chaoten in Malmö verfügte die UEFA ein Verbot für Publikum beim Spiel gegen die Brüsseler Union im Ausweichstadion in Löwen, was die dortigen Behörden auch einhielte. Das bedeutete, dass die Berliner nicht vor dem dortigen Stadion auftauchen durften, was diese auch auf juristischem Wege nicht anfechten konnten.

Einige von ihnen waren allerdings trotzdem in Belgien aufgetaucht, doch die begaben sich nicht in die Verbotszone um das Den Dreef-Stadion in Löwen, sondern zum Stade Joseph Marien im Brüsseler Stadtteil Vorst, wo die Brüsseler Union seine Heimat hatte. Schnell trafen sich Anhänger beider Unionen, um sich das Spiel gemeinsam in der Union Saint-Gilloise-Stammkneipe gegenüber dem Stadion anzuschauen. Vorher soll es für die Berliner sogar noch eine Stadionführung gegeben haben. Das darf man getrost eine gesunde Fankultur nennen…