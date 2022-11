Alle Antwerpener Stadtdichter sind aus Protest gegen die städtische Kulturpolitik zurückgetreten

Zuvor war bereits die Stadtdichterin Ruth Lasters zurückgetreten. Sie war verärgert, als die Stadtverwaltung sich am ersten Schultag weigerte, ein Gedicht anzunehmen, in dem sie die ihrer Meinung nach ungleiche Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Berufsschulen kritisierte.

Nach Ruths Rücktritt nahmen die verbliebenen Dichterinnen und Dichter Gespräche mit der Stadtverwaltung auf, um klarzustellen, dass die Dichterinnen und Dichter noch genügend Raum für Kritik haben. Sie forderten eine Vereinbarung mit der Stadtverwaltung über die genaue Rolle der Stadtdichter. Zwei Monate später gibt es noch keine Hinweise auf eine Einigung.

"Meine Geduld ist nicht grenzenlos", sagte die Dichterin Lies Van Gasse. Alle vier noch verbliebenen Dichter haben inzwischen gekündigt. Der Beschluss, die Subventionen für kulturelle Projekte zu streichen, hat ebenfalls eine Rolle bei ihrer Entscheidung gespielt.

"Das waren Instrumente, um die Kunst zugänglicher, zeitgemäßer und vielfältiger zu machen", sagt die Dichterin Lotte Dodion. "Das ist keine schnelle Haushaltssanierung, das ist ein Todesurteil. Ich glaube an die Poesie als Mittel, um Wärme in die Gesellschaft zu bringen. Das steht im krassen Gegensatz zur Kälte der städtischen Behörden und der von ihnen propagierten sozialen Vision. Das ist unversöhnlich".

Alle Stadtdichter/innen haben nun ein individuelles Rücktrittsschreiben verfasst, in dem sie ihren Unmut zum Ausdruck bringen.

Die Antwerpener Stadträtin für Kultur, Nabilla Ait Daoud (N-VA), argumentiert, die Stadtdichter hätten der Stadtverwaltung nicht genügend Zeit gegeben. Sie ist von der Entscheidung der Stadtdichter überrascht und betont, man habe sich um eine Lösung bemüht.