Frau aus Oostduinkerke nach Ehestreit unter Verdacht der Brandstiftung

Das Feuer brach am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf dem Campingplatz Dunepark an der Grenze zwischen den flämischen Küstenorten Oostduinkerke und Nieuwpoort aus. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle, aber das Feuer verursachte eine starke Rauchentwicklung. Das Feuer wütete hauptsächlich in einer Garage an der Vorderseite des Campingplatzes. Oberhalb der Garage befindet sich ein Haus. Die Garage ist völlig ausgebrannt, die Wohnung ist unbewohnbar. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass einige Gasflaschen in der Garage in Brand gerieten.

Der Brandexperte der Staatsanwaltschaft stellte fest, dass das Feuer gelegt worden war. Vermutlich nach einem Ehestreit. Eine 58-jährige Frau wurde festgenommen.