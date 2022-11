Geisterfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss fährt in Taxi

Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 3 Uhr auf der Autobahn E17 Gent-Antwerpen. Durch den Frontalzusammenstoß wurden der Taxifahrer und seine vier Fahrgäste in dem Wrack eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrgast, der neben dem Taxifahrer saß, wurde mit schweren Verletzung in ein Krankenhaus eingeliefert. Er schwebt in Lebensgefahr. Alle Insassen des Taxis wurden verletzt.

Die Autobahn musste eine Zeit lang gesperrt werden, während die Wracks geräumt wurden.

Der Autofahrer, der den Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit verursacht hatte, wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es handelt sich um einen jungen Mann von 24 Jahren, der zu viel getrunken und auch Drogen genommen hatte. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Unfall, aber es wurde kein Verkehrssachverständiger bestellt, da der Unfallhergang klar war.

Der Führerschein des betrunkenen Fahrers wurde eingezogen, und der Mann wird sich vor dem Polizeirichter verantworten müssen.