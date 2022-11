Haftstrafen für alle belgischen Klimaaktivisten, die sich an Vermeer‘s Meisterwerk geklebt hatten

Die drei Klimaaktivisten, die in der vergangenen Woche eine Protestaktion im Mauritshuis-Museum in Den Haag (Niederlande) durchgeführt haben, sind zu Haftstrafen verurteilt worden. Einer der Angeklagten, Wouter Mouton, hatte seinen Kopf an das berühmte um 1665 entstandenen Gemälde "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" von Johannes Vermeer geklebt. Ein zweiter Angeklagter filmte den Protest. Beide wurden am Mittwoch zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt - wobei die Hälfte der Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde -, nachdem der niederländische Richter die Zerstörung des Gemäldes als erwiesen ansah und hinzufügte, dass der Protest viele Menschen schockiert habe.