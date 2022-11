Kein Ende der Asylkrise in Sicht: Dieses Jahr wird Belgien insgesamt 100.000 Menschen aufnehmen müssen

De Moor räumt ein, dass das zuständige Amt, Fedasil, in Bezug auf die Aufnahmekapazität an seine Grenzen stößt. Gestern Abend verteilten Nichtregierungsorganisationen eine Rekordzahl von Mahlzeiten an Asylbewerber, die keinen Heimplatz erhalten hatten. Über 100 Menschen mit Kindern und 150 alleinstehende Männer mussten die Nacht auf der Straße verbringen.

"Vergangenen Monat haben 4.000 Menschen in unserem Land Asyl beantragt", so De Moor. Während der Asylkrise 2015 beantragten insgesamt 44.760 Menschen in unserem Land einen Asylantrag, eine Rekordzahl. In diesem Jahr sind es bereits 30.000.

Dazu kommen noch 60.000 Menschen, die hier Schutz erhalten. In der Praxis handelt es sich dabei meist um ukrainische Flüchtlinge. Für die Unterbringung dieser Personen ist nicht Fedasil, sondern die Region Flandern zuständig. Asyl und Migration weist darauf hin, dass die Ukrainer den Druck auf das System erhöhen, da für ihre Aufnahme häufig dieselben Einrichtungen in Anspruch genommen werden (u. a. Rotes Kreuz oder Caritas).