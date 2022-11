Verkehrsrowdy verursacht einen Frontalzusammenstoß: Fahrer (67) kommt ums Leben

Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Freitagabend in Schilde (Provinz Antwerpen) ums Leben gekommen, nachdem er frontal mit einem Linienbus aus der Gegenrichtung zusammengestoßen war. Kurz vor dem Frontalzusammenstoß war der 67-jährige Fahrer in einen Fall von Verkehrsaggression verwickelt.