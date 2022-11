Brüsseler Polizei stellt albanische Drogenhändler

Ein Sprecher der Brüsseler Polizei bestätigte, dass eine Bande, die mit Kokain handelt, schon seit längerem im Visier der Polizei war. Am 27. Oktober genehmigte ein Untersuchungsrichter Durchsuchungen in mehreren Hotels und Räumlichkeiten am Antwerpsesteenweg.

In einem Hotel wurden zwei Männer verhaftet. In einem Hotelzimmer wurden 1,5 Kilo Kokain sichergestellt. In einem anderen wurden 86 Päckchen Kokain sowie eine Waage und Verpackungen gefunden.

Bei der Razzia traf die Polizei zufällig auf einen jungen Mann, der den Behörden bekannt war. In einer Wohnung wurden verkaufsfertige Marihuana-Packungen, Cannabis und über 2.500 Euro Bargeld gefunden. Der dritte Verdächtige stand nicht im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen.