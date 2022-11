Klimakonferenz COP27 beginnt heute in Ägypten: Kann Belgien hier etwas bewegen?

Rund 45.000 Teilnehmer werden auf der UN-Klimakonferenz 2022 erwartet, die am Sonntag beginnt und zwei Wochen lang in Sharm el-Sheikh in Ägypten stattfinden wird. Unter ihnen sind 120 Staats- und Regierungschefs, die sich am Montag und Dienstag zu einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs treffen werden, an dem auch der belgische Premierminister Alexander De Croo teilnehmen wird. Drei Bundesminister und der wallonische Klimaminister werden ebenfalls nach Ägypten reisen. Die flämische Umweltministerin Zuhal Demir hingegen gab bekannt, dass sie die COP27 aus der Ferne verfolgen wird, da sie der Meinung ist, dass die Menschenrechte in Ägypten nicht ausreichend geachtet werden.

Dieses Mal reisen die belgischen Minister mit einem vereinbarten Klimaplan nach Sharm-el-Sheikh. Belgien verpflichtet sich zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von 138 Millionen Euro pro Jahr. Diese Mittel werden vor allem den ärmsten afrikanischen Ländern zugutekommen, um sie bei der Bewältigung des Klimawandels zu unterstützen.