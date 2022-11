Laurent Simons (12) aus Ostende wird an einem renommierten deutschen Institut promovieren

Jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Laurent Simons wird am renommierten Max-Planck-Institut promovieren. Dort hatte er auch ein Praktikum bei der Attoworld-Forschungsgruppe in München absolviert, wo er mit weltbekannten Professoren an Lasern zum Nachweis von Krebs im Blut von Menschen forschte. „Und er ist gerne dort", betont sein Vater, Alexander Simons. Er bleibt also dort.

Worum es in der Doktorarbeit des Sohnes gehen wird, behält der Vater vorerst lieber für sich. Es wird eine Kombination aus Chemie, Medizin und Physik sein, und er wird tagein, tagaus in den Labors sein. Er sagt, Laurent wolle sich nicht auf ein Forschungsgebiet beschränken. „Und er wird die Zeit bekommen, die er braucht, um das Projekt zu verwirklichen.. Er kann sich in dieser Zeit in diese drei Bereiche vertiefen, was wunderbar ist.“