Verlängerte französischsprachige Herbstferien beleben den Tourismus an der flämischen Küste

Die neuen zweiwöchigen Herbstferien an den frankophonen Schulen Belgiens haben die Zahl der Touristen an der flämischen Küste in die Höhe schnellen lassen. In der ersten Woche der Ferien, als die flämischen Schulen noch nicht geschlossen waren, stieg die Zahl der Besucher an der Küste um 40 %. Sogar in der traditionellen Woche der Schulferien zog die flämische Küste mehr Touristen an, wie die Zahlen des westflämischen Tourismusverbandes Westtoer zeigen.