Wandgemälde erinnert an Antwerpener Obdachlose, die in derselben Nacht starben

"In dieser Nacht starben zwei Menschen, die nichts miteinander zu tun hatten", sagt Nieke Everts, Präsident der Antwerpener Organisation. "Sie hatten jeweils ihre eigene Lebensgeschichte. Dieses Ereignis war sehr einschneidend".

An Mike und Wesley wird im unterirdischen Fahrradschuppen erinnert. Das Wandgemälde zeigt eine Zeichnung von Fran van Gysegem und ein Gedicht von Elli Severino Fernandes. "Es befindet sich zwischen dem Hauptbahnhof und der Metrostation Astrid, einem Ort, an dem viele Obdachlose leben, an dem aber auch viele Menschen vorbeihuschen", sagt Nieke.

"Die meisten Menschen sterben umgeben von Freunden und Familie, im Krankenhaus oder zu Hause. Auf der Straße zu leben und dort zu sterben, ist etwas ganz anderes".

Fünfunddreißig Personen nahmen an der Enthüllung teil. "Das ist eine symbolische Zahl", erklärt Nieke. "Das ist die Zahl der Obdachlosen, die unsere Leute bei ihrer abendlichen Runde am Hauptbahnhof angetroffen haben".

Die Anwesenden bildeten einen Kreis. Das Wandbild wurde von Tom enthüllt, einem Freund von Mike, der an diesem schicksalhaften Abend dabei war. Die Dichterin Elli wollte ihr Gedicht vortragen, überließ dies aber Tom. "Ein sehr kraftvoller Moment", sagte Nieke.