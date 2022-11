370 Kilometer Länge: Der längste Stau auf Belgiens Autobahnen in diesem Jahr

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr staute sich der Verkehr auf den Autobahnen alleine in Flandern auf rund 300 Kilometern. In ganz Belgien gab es insgesamt 370 Kilometer Stau an diesem Morgen und damit erlebten die Pendler den längsten Stau des laufenden Jahres 2022. Indessen hat die Antwerpener Universität eine neue Methode entwickelt, mit der berechnet werden kann, was ein Stau kostet.