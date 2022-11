Die Gegner der belgischen Mannschaften in der Champions- und der Conference League

Club Brügge hat in der Zwischenrunde Benfica Lissabon als Gegner ausgelost. Damit, so glaubt Kapitän Hans Vanaken, habe man einen Gegner gezogen, gegen den man durchaus gewinnen könne: „Benfica spielt in der gleichen Liga wie der FC Porto und gegen den haben wir mit 0:4 gewonnen.“

Allerdings, so Vanaken weiter, habe Benfica in seiner Gruppe gegen PSG und gegen Juventus Turin gewonnen: „Dann hast du schon eine gewaltige Mannschaft.“

In der Conference League muss Rekordmeister RSC Anderlecht im Achtelfinale gegen Karabach in Aserbeidschan antreten. AA Gent muss nicht ganz so weit reisen, wenn es zum Auswärtsspiel geht, denn der Gegner heißt hier PFC Ludogorets Razgrad aus Bulgarien.

Union Saint-Gilloise muss keine Zwischenrunde absolvieren, denn der belgische Vizemeister ist als Gruppensieger in der Europa League direkt für das Achtelfinale qualifiziert.