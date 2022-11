Klimakonferenz COP27: Belgien unterstützt Mosambik bei der Hilfe gegen Naturkatastrophen

Ein wichtiger Punkt bei der Klimakonferenz COP27 in Sharm El-Sheikh in Ägypten ist der Schaden, der durch Naturkatastrophen entsteht, die wiederum eine Folge des Klimawandels sind. Belgien schloss dazu ein Abkommen mit dem afrikanischen Land Mosambik ab. Dieses Abkommen umfasst auch 25 Mio. € an Hilfsgeldern zur Förderung von Projekten zum Schutz vor solchen Naturkatastrophen.