Neues Strafgesetzbuch in Belgien: Keine Haft mehr bei Bagatelldelikten und schärfere Strafen bei Terrorismus

Wer in Belgien eine leichte Straftat begeht, der muss vielleicht bald keine Haftstrafe mehr befürchten. Im Entwurf für ein neues belgisches Strafgesetzbuch von Bundesjustizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) sind auch strengere Strafen im Bereich Terrorismus und in Sachen Umweltvergehen vorgesehen. Neben anderen Bereichen wird in Belgien jetzt auch das Anstacheln zum Suizid strafbar. Das alte belgische Strafgesetzbuch stammt in wesentlichen Teilen noch aus dem 19. Jahrhundert.