Nina Derwael holt Bronze bei der Kunstturn-WM in Liverpool

Nina Derwael erzielte in der M&S-Arena in Liverpool am Wochenende am Stufenbarren 14,70 Punkte, was ihr eine D-Note von 6,3 brachte. Damit gewann die die Bronzemedaille hinter der chinesische Titelverteidigerin Wei Xiaoyuan mit 14,966 Punkten und der Amerikanerin Shilese Jones mit 14,799 Punkten.

Derwael schaffte damit in Liverpool zwar nicht, ihren dritten Weltmeistertitel zu erreichen, doch sie zeigte sich zufrieden mit ihrer Leistung. Sie habe sich nach dem Finale erleichtert gefühlt, so die Flamin Derwael und die Zeit zwischen der Qualifikation (Fotos unten) und dem Finale sei lang gewesen.

„Ich glaube, dass ich zufrieden auf die WM zurückschauen kann“, so Derwal am Wochenende in Liverpool: „Die Vorbereitung war kurz und es ist lange her, dass ich noch einmal den Stress eines Finales spüren konnte. Ich bin einfach nur froh mit dem, was ich heute zeigen konnte und dass ich gleich wieder mit einem dritten Platz nach Hause fahre.“

Nina Derwael erklärte, dass für sie in Liverpool ein neuer Zyklus begonnen habe, wie auch schon nach der Bronzemedaille 2017 in Monreal: „Wir hoffen, dass wir diesen Zyklus so abrunden können, wie wir den letzten abgeschlossen haben.“ Damit meint die flämische Kunstturnerin nicht weniger als olympisches Gold…