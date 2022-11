Seit dieser Woche: Weniger Trams auf wichtigen Linien in Antwerpen

Stefan Stynen von ZugTramBus kritisiert in diesem Zusammenhang gegenüber VRT NWS auch die flämische Landesregierung, denn De Lijn ist eine regionale Nahverkehrsgesellschaft, also ein Unternehmen der öffentlichen Hand: „Die flämische Regierung sagt immer, dass sie die ‚Modal Shift‘ will (den Umstieg vom Auto auf Busse und Bahnen, Red.), doch in dem Trams abgeschafft werden, sind die, die noch fahren, vollbesetzt und zum Umsteigen braucht man auch mehr Zeit.“

„So“, so Stynen weiter, „erreicht man genau das Gegenteil. Man ermutigt die Leute wieder dazu, mit dem Auto zu fahren. Das kann doch nicht das Ziel sein.“

Entsprechend sauer sind auch die Pendler in Antwerpen. Es ist kaum noch möglich, mit dem Auto ins Stadtzentrum zu fahren, denn die Innenstadt ist weiträumig zu einer Umweltzone erklärt worden. „Dann muss man aber auch die nötige Alternative anbieten, doch sie bieten keinen Ersatz an, zitiert VRT NWS Betroffene am Montagmorgen, die im Berufsverkehr lange auf ihre Tram warten mussten und die dann wie in Sardinendosen gezwängt zur Arbeit fahren mussten…