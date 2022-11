Übergriffe auf Rettungs- und Hilfskräfte werden in Belgien strenger bestraft

Übergriffe auf Sanitäter oder Feuerwehrleute im Einsatz sollen in Zukunft strenger bestraft werden, wie Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) bekannt gibt. In der Neufassung des belgischen Strafgesetzbuches sind die Strafen in Fällen, in denen die Betroffenen eine Zeit lang arbeitsunfähig werden, deutlich verschärft worden.