China zensiert eine zu kritische Rede von EU-Ratspräsident Charles Michel

Auf ausdrücklichen Wunsch Pekings wurde die Botschaft schließlich nicht verbreitet, so die Reuters-Meldung, die am Dienstag gegenüber der belgischen Nachrichtenagentur Belga aus guter Quelle bestätigt wurde. "Die Angelegenheit wurde über die üblichen diplomatischen Kanäle abgewickelt", hieß es aus europäischer Quelle.

In der Nachricht erwähnte Michel insbesondere den "illegalen Krieg Russlands in der Ukraine" und die "wichtigen Lehren", die Europa daraus gezogen habe.

In Bezug auf die Abhängigkeit, die Europa von russischem Gas aufgebaut hatte, verwies der Ratspräsident dann auf die Handelsbilanz zwischen China und dem alten Kontinent. "In Europa wünschen wir uns ein Gleichgewicht in unseren Handelsbeziehungen, um ein zu hohes Maß an Abhängigkeit zu vermeiden. Das gilt auch für die Handelsbeziehungen mit China", betonte Michel. Er forderte Peking auf, sich stärker für die Beendigung des Krieges in der Ukraine einzusetzen.