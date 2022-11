Corona in Belgien: weniger als 900 Krankenhausaufenthalte und im Schnitt 5 Todesfälle pro Tag

In den vergangenen sieben Tagen (vom 1. bis 7. November) wurden im Schnitt 48 Corona-Patienten pro Tag in ein Krankenhaus eingeliefert (-28 Prozent). Diese Zahl bezieht sich auf Personen, die wegen COVID-19 eingeliefert wurden, und nicht auf Personen, die mit einer anderen Erkrankung in einem Krankenhaus aufgenommen und dann positiv auf das Corona-Virus getestet wurden.

In den belgischen Krankenhäusern werden zurzeit 841 Patienten mit einer Corona-Infektionen behandelt, was einen starken Rückgang im Vergleich zur letzten Woche bedeutet (-22 Prozent). Diese Zahl bezieht sich auf alle Corona-Patienten, also auch auf Personen, die zunächst mit einer anderen Erkrankung eingeliefert wurden, die aber auch positiv auf Corona getestet wurden.

Derzeit befinden sich 61 Corona-Patienten auf der Intensivstation (+2 Prozent).

Zwischen dem 29. Oktober und dem 4. November wurden täglich im Schnitt 650 Neuinfektionen registriert (-45 Prozent). Es wurden 29 Prozent weniger Tests durchgeführt als in der Vorwoche.

Die Reproduktionszahl liegt bei 0,83 (+5 Prozent). Wenn dieser Wert unter 1 liegt, nimmt die Stärke der Epidemie ab.

Die Positivitätsrate ist ebenfalls um 3,3 Prozent gesunken: 14 Prozent der Tests (etwa 1 von 7) sind positiv.

In der vergangenen Woche sind jeden Tag im Schnitt 5 Personen an den Folgen von COVID-19 gestorben. Seit Beginn der Pandemie vor mehr als 2,5 Jahren wurden offiziell 32.959 Corona-Todesfälle in Belgien registriert.

9 190 085 Personen sind inzwischen vollständig geimpft (1. und 2. Dosis bzw. 1 Dosis im Falle des Impfstoffs von Johnson & Johnson). 7 221 015 Personen haben außerdem bereits eine erste Wiederholungsimpfung erhalten. 3.675.653 Personen hatten bereits eine zweite Auffrischungsimpfung.

448 992 Belgier haben ebenfalls bereits eine dritte Auffrischungsimpfung. Dabei handelt es sich um Menschen über 80 und Menschen mit Immunitätsproblemen, die kurz vor dem Sommer eine zweite Auffrischungsimpfung erhalten konnten.