Deutscher Experte zu Ventilus bestätigt: oberirdische Hochspannungsleitung in Westflandern ist am praktischsten

Die Ventilus-Hochspannungsleitung soll Energie aus den Offshore-Windparks an Land bringen und in das Stromnetz in Westflandern einspeisen. Die Hochspannungsleitung würde quer durch die Provinz verlaufen, von Zeebrugge bis Avelgem. Der Bau von Ventilus ist für die belgische Energieversorgung von entscheidender Bedeutung, doch seit Jahren protestieren Anwohner und lokale Behörden gegen das Projekt.