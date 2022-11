Hausverkauf in Flandern: Ab 23. November muss Asbestzertifikat vorgelegt werden

Die flämische Regierung will Gebäude in Flandern bis spätestens 2040 asbestsicher machen. Daher sollen alle Asbestvorkommen in Gebäuden und Wohnungen mit dem Zertifikat so schnell wie möglicht erfasst werden und dem Eigentümer zeigen, wo die Gesundheitsrisiken von Asbest liegen.

Das Asbestzertifikat ist nur für Gebäude vorgeschrieben, die vor 2001 gebaut wurden. Warum? Seit dem Jahr 2000 ist die Verwendung von asbesthaltigen Materialien in Gebäuden verboten. Für neuere Häuser ist also kein Asbestzertifikat erforderlich, weil dort ohnehin kein Asbest vorhanden ist.