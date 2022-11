Koch des Jahres: Gault&Millau wählt Nick Bril von The Jane in Antwerpen

Als Jungköche des Jahres wurden ausgezeichnet: Alexandre Ciriello (L'horizon - Chaumont-Gistoux) für die Wallonie, Davy Devlieghere (Restaurant Julien - Lievegem) für Flandern und Alexandru Sapco (La Bonne Chère - Brüssel) für die Region Brüssel-Hauptstadt.



In Flandern gibt es in diesem Jahr vier Neueinsteiger, die alle 15 von 20 Punkten erreichen: Willem Hiele in Ostende, Misera in Antwerpen, Atelier Gist in Geraardsbergen und Modest in Oudsbergen. In der Wallonie war der höchste Neueinsteiger La Grappe d'Or in Arlon mit 15,5 von 20 Punkten, und in Brüssel war Ivresse mit 14 von 20 Punkten der höchste Neueinsteiger.