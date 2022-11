Mehr als 4.500 Meldungen über Sextortion in einer Woche

"Bei einem Sextortion-Versuch bekommen Internetnutzer eine Nachricht, in der Erpresser behaupten, sie hätten sich in ihren Computer gehackt und Bilder vom Ansehen von Pornos gemacht oder Nacktfotos gefunden. Die Erpresser drohen, die Bilder im Internet zu verbreiten, wenn der Nutzer nicht zahlt. Meistens in Bitcoins", sagt Katrien Eggers vom Centre for Cybersecurity.

"Wenn die Nutzer keine intimen Bilder mit anderen geteilt haben, blufft der Erpresser. Sie sollten auf keinen Fall zahlen, sondern Anzeige bei der Polizei erstatten", so Eggers. In den meisten Fällen handelt es sich um Betrug und die Erpresser haben überhaupt keine Bilder. Die Nutzer sollten denb Erpressungsversuch auch bei Safe On Web melden. Die Datenschutzstelle veröffentlicht dann eine Warnung und blockiert alle gefälschten Links, damit andere nicht in die Falle tappen.”