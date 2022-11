Warum die Gewerkschaften streiken und wie sich das auf den Alltag in Belgien auswirkt

Der Zugverkehr wird ohnehin stark beeinträchtigt sein. Die belgische Bahn NMBS hat einen alternativen Fahrplan erstellt, in dem ein Viertel der Züge fahren wird. Der Zugverkehr wird bereits am Dienstagabend um 22 Uhr von den Streikaktionen beeinträchtigt. Die Störungen auf dem belgischen Bahnnetz dauern bis Donnerstagmorgen an. Ein Drittel der IC-Züge wird zwischen Großstädten verkehren. Ein Viertel der Vorort-S-Bahnen und der lokalen L-Züge werden fahren. Die meisten P-Züge, die in der morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeit eingesetzt werden, fallen aus.

Die Störung wird in der Wallonie schwerer sein als in Flandern. Laut der Bahn werden in den meisten Provinzen Namur und Luxemburg sowie in einem Teil von Wallonisch-Brabant überhaupt keine Züge fahren.

Die internationalen Zugverbindungen von Thalys, Eurostar und TGV INOUI sowie der Amsterdamer verkehren normal. Für den Nachtzug der Österreichischen Bundesbahnen kommt es zu Behinderungen. Der Nightjet, der heute Abend in Wien abfährt, wird nicht weiter als Köln fahren. Die Passagiere müssen dann mit dem ICE der Deutschen Bahn nach Brüssel weiterreisen. Das Gleiche gilt für den Rückreisezug am Mittwochabend, der ab Köln nach Wien fährt, so dass Reisende aus Brüssel zunächst mit dem ICE nach Köln müssen.