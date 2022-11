Weihnachtsmarkt in Brüssel geht mit vollem Lichter- und Animationsprogramm über die Bühne

Aufgrund der Energiekrise ziehen es viele Gemeinden und Städte vor, in diesem Jahr bei der Beleuchtung und dem Betrieb von Schlittschuhbahnen zu sparen. Für die Stadt Brüssel und ihre Besucher soll es in diesem Jahr aber keine "Light Variante" geben.

"Wir haben ausschließlich LED-Beleuchtung installiert und haben derzeit noch einen guten Gas- und Energievertrag", sagte Bürgermeister Philippe Close (PS). "Außerdem setzen wir uns schon seit einigen Jahren für Nachhaltigkeit beim Weihnachtsmarkt ein. Der Preis für die Eröffnung der Schlittschuhbahn auf dem De Brouckèreplein beträgt 7.500 Euro pro Monat. Dieser Preis ist sicherlich gerechtfertigt, wenn man sieht, wie viel Freude er den vielen Familien bereitet, die die Gelegenheit gerne nutzen."

Zusätzlich zur Schlittschuhbahn installiert die Stadt in diesem Jahr auch drei künstliche Curlingbahnen und ein Après-Ski-Dorf vor der Brüsseler Oper. Trotz Energiekrise will Brüssel Flair und Geselligkeit nicht beschneiden. "Wir müssen diese Krise bewältigen, aber auch an das Vergnügen der Besucher denken", sagt Close. "In den dunklen Dezembertagen ist es nicht nur wichtig, die Straßen mit vielen Lichtern zu schmücken, sondern auch genügend Aktivitäten für die Menschen anzubieten. Auf diese Weise denken wir an die mentale Gesundheit unserer Bewohner.”