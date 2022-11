“Null Substanz” lautet Urteil belgischer Klimaaktivisten auf COP27-Rede von Premier De Croo

"Investieren Sie massiv in die Wärmedämmung, in den öffentlichen Verkehr und in erneuerbare Energien", so Thijs weiter. "Setzen Sie sich international für eine Erhöhung der Steuern auf die Gewinne der fossilen Energieriesen ein. Beenden Sie unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen mit fairen Übergangsplänen für die Beschäftigten der Industrie".



Belgien sollte besser seine eigenen Hausaufgaben machen, bevor es Aktionen von Klimaaktivisten verurteilt, meint Thijs: "Der belgische Klimabericht ist nach wie vor nicht überzeugend. Unser Land erreicht seine Klimaziele nicht und kommt seinen Verpflichtungen zur Klimagerechtigkeit nicht nach. Die 500 Millionen Euro, die Belgien zur Unterstützung der schwächsten Länder bei der Bewältigung der verheerenden Auswirkungen der Klimakrise beisteuern soll, sind noch nicht am Ziel angekommen.