Generalstreik in Belgien: öffentlicher Verkehr und Flugverkehr stark beeinträchtigt

Laut dem Sprecher der belgischen Bahn Dimitri Temmerman fuhren die Züge wie angekündigt am Mittwochmorgen nach dem alternativen Fahrplan. Zwischen den großen Städten fährt ein Drittel der IC-Züge. Ein Viertel der S-Züge (Vorortzüge) und L-Züge (Lokalzüge) fahren ebenfalls. Die meisten P-Züge, die normalerweise während der morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeiten fahren, wurden gestrichen.

In der Wallonie sind die Streikauswirkungen größer als in Flandern. In weiten Teilen der Provinzen Namur und Luxemburg sowie in einem Teil von Wallonisch-Brabant fahren die Züge aufgrund von Personalmangel im Stellwerk von Namur überhaupt nicht