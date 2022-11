Generalstreik: Premier De Croo erinnert an Sondermaßnahmen für die Kaufkraft

Premierminister Alexander De Croo (flämische Liberale, Open VLD) versicherte am Mittwoch, dass seine Regierung bereits "eine ganze Reihe von Sondermaßnahmen" zur Förderung der Kaufkraft ergriffen habe, während die Gewerkschaften das Land mit einem Generalstreik in den Leerlauf versetzten. In einer Mitteilung forderte der Regierungschef die Belgier auf, "zusammenzustehen", anstatt Spaltungen und Abspaltungen zu schüren.