Student der UGent entwirft revolutionären neuen Reifen aus alten Autoreifen

Eine Challenge der Universität Gent erregte den Erfindergeist in Wannes Van Laerhoven, der an derselbigen Industriedesign studiert. Eigentlich wollte er ursprünglich ein ganz neues Rad entwerfen. Nachdem er eine Fahrradfelge mit einem 3D entworfen und hergestellt hatte, fokussierte sich der Student auf die Entwicklung eines luftlosen Reifens für ein Skateboard. "Es hat mich einiges an Überlegung gekostet, aber ich habe all mein Wissen für dieses Projekt eingesetzt und es hat funktioniert", erzählte Wannes Van Laerhoven dem regionalen Radiosender Radio 2.