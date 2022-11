Brauerei "Brussels Beer Project" stoppt den Export in Länder außerhalb Europas

Das „Brussels Beer Project“ wurde erst vor 9 Jahren gegründet und wurde durch seine Angebotspalette recht schnell populär. Im Laufe der Zeit exportierte das kleine Unternehmen, das mit Crowdfunding gegründet wurde, in die USA, nach Brasilien und Australien sowie nach Thailand und nach Hongkong. In Tokio betreibt das „BBP“ sogar ein Café. Doch damit soll zum Jahreswechsel Schluss sein, auch wenn der Export außerhalb Europas inzwischen rund eine Million Flaschen Bier im Jahr betrifft.

Beim „Brussels Beer Project“ will man in Zukunft seine Produkte eher lokal und nur noch in Europa anbieten. Die jungen Brauer wollen mit diesem Schritt wieder zurück zu ihren Wurzeln und zum Gründungsgedanken. In einer Pressemitteilung heißt es dazu: „Unser Ziel ist, in Sachen Umwelt Klassenbester zu werden. Doch wir sehen jetzt, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen.“

Das Beenden der Ausfuhr von Bier außerhalb Europas sei ein großer Schritt auf Ebene des Schadstoffausstoßes und der Nutzung von Rohstoffen, so das „BBP“, denn das Verschiffen von Bier geschehe in energiefressenden Kühlcontainern und finde in Plastikfässern statt, die nicht man nicht recyclen könne. Man werde den Verlust dieses Exports schon spüren, doch da inzwischen 83 % der gesamten Produktion in Belgien verkauft würden, gebe es hier auf lokaler Ebene „noch Luft nach oben.“