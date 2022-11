Das sind die Roten Teufel, die zur Fußball-WM nach Katar fahren

Das Romelu Lukaku mit dabei ist, mag überraschen, doch Nationaltrainer Martinez will ihn dabei haben: „In diesem Moment ist er medizinisch nicht fit. Er ist noch in Reha und wird von mir vor dem 22. November, 24 Stunden vor unserem ersten Spiel, jede Sekunde- bekommen, die er braucht. (…) Romelu ist ein sehr wichtiger Spieler für die Roten Teufel.“ Er hat immerhin 68 Tore in 102 Länderspielen erzielt. Martinez hofft, dass er bis zur K.O.-Phase einsatzfähig ist.