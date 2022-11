Die Ventilus-Hochspannungsleitung wird in erster Linie oberirdisch angelegt

Die flämische Landesregierung hat am Donnerstag beschlossen, dass die Ventilus genannte Hochspannungsleitung, die Strom von den Off Shore-Windkraftanlagen in der Nordsee ins Hinterland befördern soll, größtenteils oberirdisch verlaufen soll. Viele Menschen, die entlang des Verlaufs der Linie leben, wollten Ventilus lieber unterirdisch angelegt sehen.