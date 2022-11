Flandern: Akuter Personalmangel bei Lehrern und im Bereich Kinderbetreuung

Personalmangel in der Kleinkindbetreuung

Ähnlich sieht es derzeit im Bereich der Kleinkindbetreuung in Flandern und in der Brüsseler Hauptstadt-Region aus. Hier müssen mindestens 115 Kinderkrippen ihre Arbeitsweise aufgrund von Personalmangel anpassen. Einige Krippen führen notgedrungen einen Ruhetag pro Woche ein.

Das bedeutet, dass vor allem die berufstätigen Eltern kreativ werden müssen, um eine Betreuung ihrer Kinder an diesen Ruhetagen zu finden. Insgesamt werden in Flandern und im niederländischsprachigen Bereich in Brüssel rund 6.000 Kinderkrippen betrieben. Es ist davon auszugehen, dass wesentlich mehr dieser Einrichtung mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, da die Betreiber nicht dazu verpflichtet sind, anzugeben, ob und wann sie ihre Dienstleistung anpassen (müssen).