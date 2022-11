Flanderns Landesparlament spart 8,7 Mio. € auf der eigenen Verwaltungsebene ein

Das flämische Landesparlament nimmt Einsparungen in Höhe von 8,7 Mio. € in der eigenen Verwaltung vor. Der Schwerpunkt liegt hier bei den eigenen Mitteln, doch auch die Parteien im Parlament sind davon betroffen. Die Fraktionen erhalten Kürzungen in ihren Dotationen. Die Einsparungen werden in die kommenden Haushalte einfließen.