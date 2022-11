Pflegezentrum nach sexueller Gewalt in Antwerpen: "Erschreckend hohe Zahl von Opfern"

Inzwischen gibt es in Flandern und Brüssel sechs Pflegezentren nach sexueller Gewalt. Dort wird Opfern von sexueller Belästigung oder Vergewaltigung psychologische und medizinische Hilfe angeboten. Das Antwerpener Nachsorgezentrum wurde am 10. November 2021 eröffnet und schon einen Tag danach meldete sich ein erstes Opfer, sagte Sarah De Schepper, die Leiterin der Einrichtung, gegenüber VRT NWS: „Danach entstand eine Art Tsunami. Wir haben die enorm hohe Zahl an Opfern nicht erwartet. Sexuelle Gewalt ist wirklich ein enormes Problem.

An sich ist es positiv, dass sich Opfer von Vergewaltigung und sexueller Belästigung in dem Zentrum melden. Dies biete Hoffnung und sorge dafür, dass deutlich mehr Fälle angezeigt und die Täter gerichtlich verfolgt werden können: „Wir hören auch von der Polizei, dass die Verhöre von Opfern auf eine viel bessere Art und Weise verlaufen, wie früher. Das bedeutet, dass die Dossiers heute auch viel stärker sind, als vorher.“

Das Zentrum meldet, dass 73,6 % aller Opfer von sexueller Gewalt, die sich dort gemeldet haben, auch Anzeige gegen ihre Peiniger erstattet haben. „Wir haben das Gefühl, dass mehr Opfer den Schritt machen und Anzeige erstatten und dies durch das Gefühl von Sicherheit, das das Pflegezentrum nach sexueller Gewalt vermittelt. Wir erreichen so Opfer, die vor der Existenz dieses Zentrums nie den Weg zur Polizei fanden“, so Lise Buyens von der Bundespolizei in Antwerpen dazu. Auch die Polizei und die Staatsanwaltschaft wissen jetzt durch dieses Zentrum, wie groß dieses Problem wirklich ist.