Wie hat Belgien die Coronakrise bewältigt? Unabhängige Untersuchung der OECD beantragt

Die Coronakrise stellte nicht nur für die verschiedenen Regierungen in Belgien auf Bundes- und Landesebene eine bisher nie dagewesene Herausforderung dar. Schon während der Pandemie stellten sich Fragen nach der Richtigkeit der Vorgehensweise der Politik bzw. der Gesundheitsbehörden. Reagierten die Regierungen angemessen und verhältnismäßig? Ging sie mit ausreichender Effizienz an die Sache heran? War es tatsächlich so, dass bei bestimmten Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Covid 19 Grundrechte verletzt wurden? Ging die Politik in manchen Bereichen zu weit oder nicht weit genug?

Diese und andere Fragen will die belgische Bundesregierung jetzt beantworten und beleuchten lassen und dies soll die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Europa (OECD) auf unabhängige Art und Weise und mit ihrer dementsprechenden Methode übernehmen.