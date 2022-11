11. November: Gedenken an den Ersten Weltkrieg am Grab des "Unbekannten Soldaten" und in Ypern

Ypern

Auch an der Menenpoort in Ypern in Westflandern wurde an diesem 11. November den Gefallenen des Großen Krieges gedacht, der heute vor genau 104 Jahren zu Ende gegangen ist. Dieses Zeremonie stand in diesem Jahr auch im Zeichen des Krieges in der Ukraine.

An der Poppy Parade unter dem Tor nahmen dieses Jahr wieder Feuerwehrleute aus Großbritannien teil, die auch ergriffen der Last Post lauschten. Arthur Jordan vom Oxfordshire and Buckinghamshire Fire Services sagte danach gegenüber VRT NWS: „Wir kommen jedes Jahr einen Tag hierher, um die Feuerwehrleute zu ehren, die Tag für Tag die Last Post spielen. Auch an Weihnachten spielt hier jemand die Last Post. Diese Hingabe ist absolut unglaublich!“

In der Menenpoort sind die Namen von rund 54.000 Soldaten aus dem Commonwealth eingemeißelt, die auf den Schlachtfeldern in Westflandern ihr Leben gelassen haben. Doch Krieg bringt auch heute noch Leid und Elend sagte Belgiens Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) am Freitag in Ypern, als er über die gefallenen Soldaten im Krieg in der Ukraine sprach: „Sie werden nicht so alt, wie wir, die zurückbleiben. Das Alter wird sie nicht ermüden und auch nicht die Last des Lebens. Bei Sonnenuntergang und auch bei Tagesanbruch werden wir an sie denken.“