"Work-Life-Balance": Bald ist in Belgien die 4-Tage-Woche möglich

Diese neue Regelung innerhalb des „Arbeitsdeals“ der belgischen Bundesregierung ist am Donnerstag im Staatsblatt erschienen und kann demnach ab dem 20. November angewendet werden. Damit ist die kürzere aber geballte Arbeitswoche ein Fakt und damit entspricht auch Belgien dem neuen Trend zu einer ausgeglicheneren „Work-Life-Balance“. Doch diese neue 4-Tage-Arbeitswoche ist quasi nur in der Privatwirtschaft möglich, denn der öffentliche Dienst fällt nicht unter die Gesetzgebung zur Arbeitszeit.

In der Privatwirtschaft in Belgien allerdings ist so ziemlich in jedem Sektor möglich, die 4-Tage-Woche anzuwenden: Gastronomie, der IT-Sektor, bis hin zu den Metallern oder dem Lebensmittelsektor. In all diesen Bereichen können die Beschäftigten jetzt einen Antrag auf eine um einen Tag kürzere Arbeitswoche mit einem freien Tag aber mit Ganztagsleistung stellen.

Aber, die Initiative hierzu muss immer vom Arbeitnehmer ausgehen. Arbeitgeber können ihr Personal nicht zu einer 4-Tage-Arbeitswoche verpflichten. Arbeitnehmer müssen einen entsprechenden Antrag schriftlich einreichen und eine Anpassung der Arbeitszeit in dieser Hinsicht gilt zunächst für 6 Monate, kann aber immer wieder verlängert werden. Alle dazu vereinbarten Bedingungen müssen auf Papier festgelegt werden, was einem Zusatzvertrag zum eigentlichen Arbeitsvertrag gleichkommt.

Arbeitgeber können einen solchen Antrag aber auch ablehnen und müssen dies binnen eines Monats schriftlich auch begründen können. Hier ist allerdings nicht wirklich bindend vorgeschrieben, wie dies gesetzlich begründet werden soll. Logisch erscheint aber, dass in der Produktion, wo in Schichten gearbeitet wird und wo physische Anwesenheit erforderlich ist, eine 4-Tage-Arbeitswoche nicht möglich ist. Dies ist wohl auch der Fall im Einzelhandel, wo die Mitarbeiter im Verkauf ebenfalls anwesend sein müssen. Bei nur 4 Tagen Arbeitswoche müsste hier zusätzliches Personal eingestellt werden, um an allen Tagen Dienstleistung anbieten zu können.