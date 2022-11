Die Autoterminals der Häfen von Antwerpen und Zeebrügge sind voll mit Neuwagen

Die Autoterminals der belgischen Seehäfen sind voll. Das Terminal von Zeebrügge ist etwa 250 Hektar groß und gilt damit als eines der größten seiner Art in Europa. Das Terminal von Antwerpen ist etwa halb so groß. So langsam laufen die Terminals voll, wie Marc Adriansens International Car Operators gegenüber dem Hafen-Fachblatt Flows angibt: „Wir tun was wir können, um operationell zu bleiben.“

Inzwischen, so Flows, stehen die meisten Hafenterminals für Neuwagen in Europa voll. Das bringt weitere Probleme mit sich, da inzwischen China viele Autos über die belgischen Häfen nach Europa importiert.

Wenn man sich vorstellt, dass jede Autofrachter zwischen 3.000 und 4.000 Neuwagen transportieren kann, wird deutlich, wie groß das Problem ist. Doch die Transportunternehmen für Autos müssen Trucks aus dem Umlauf nehmen, da ihnen die Fahrer fehlen. Neuwagen warten inzwischen mehrere Wochen lang auf ihren Weitertransport per Bahn und LKW nach Europa.