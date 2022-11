Zum 11. November: Langemarck-Poelkapelle bittet deutsche Städte mit einer "Langemarckstraße" um Deutung

Die Gemeinde Langemarck-Poelkapelle in der Provinz Westflandern will, dass deutsche Städte, in denen es eine „Langemarckstraße“ gibt, diese durch eine geschichtliche Deutung ergänzen. Die meisten „Langemarckstraßen“ bekamen ihren Namen während der Nazizeit, denn sie sollten an die Heldentaten der deutschen Soldaten auf den flämischen Schlachtfeldern im Ersten Weltkrieg erinnern. Heute möchte die Gemeinde nicht mehr so mit der Nazizeit assoziiert werden.