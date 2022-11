Polizist verliert bei Messerattacke am Brüsseler Nordbahnhof sein Leben

Trauer und Wut: Reaktionen auf den tödlichen Vorfall

Sowohl Premierminister Alexander De Croo (Open VLD), als auch Bundesjustizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) und Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) reagierten in den sozialen Medien mit Abscheu auf die Gewalttat gegen die Polizisten. Dem schloss sich auch Olivier Slosse, der Korpschef der Polizeizone Brüssel Nord an. Der Vorgesetzte der beiden betroffenen Polizisten twitterte vielsagend ein gebrochenes Herz…

Rasend vor Wut hingegen reagierte die Polizeigewerkschaft VSOA. In einer Pressemitteilung hieß es nach der Tat, dass dies einmal mehr ein dramatischer Fall von Gewalt gegen die Polizei in der Brüsseler Hauptstadt-Region sei: „Die Politiker werden wie gewohnt die Fakten scharf verurteilen und morgen schauen sie wieder in die andere Richtung. So, wie sie es schon seit Jahrzehnten tun. Die jahrelange Straflosigkeit in Brüssel und in anderen Großstädten trägt dazu bei, dass die Täter nach Gewalt gegen die Polizei nichts zu befürchten haben. (…) Liebe Politiker, liebe Justiz, ihr dürft Euch dessen sicher sein, dass wir darauf knallhart reagieren!“

"Das kann die Justizministerin nicht durchgehen lassen"

Vincent Houssin, der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft VSOA sagte später, dass der Vorfall die Polizisten erschüttere: "Der gestorbene Kollege war ein junger Mann in den 20ern." Houssin kündigte als Folge dieser Attacke mehrere Aktionen an und machte zudem deutlich, dass die verschiedenen Polizeigewerkschaften am 28. November einen nationalen Aktionstag durchführen würden: "Es muss dringend zu mehr Respekt für die Beamten kommen. So geht das nicht weiter."

Der Polizeigewerkschafter ist der Ansicht, dass der Magistrat, der den späteren Täter habe laufen lassen, fahrlässig gehandelt habe: "Das er den Verdächtigen, der auf der OCAD-Liste steht, gehen ließ, ist unverständlich. Dies kann die Justizministerin nicht durchgehen lassen. Bundesjustizministerin Annelies Verlinden (CD&V) sagte dazu am Donnerstag gegenüber VRT NWS, dass sie jetzt nicht überhastet Entscheidungen treffen wolle, doch dass alle Schritte bei diesem Vorgang genau geprüft würden.