Vor 100 Jahren: In Brüssel wurde der "Unbekannte Soldat" beigesetzt, nach dem ein blinder Kriegsveteran auf dessen Sarg deutete

Am 11. November 1922, also vor genau 100 Jahren, wurde der „Unbekannte Soldat“ in Brüssel an der Kongresssäule beerdigt. Dieser Soldat steht für alle belgischen Soldaten, die im Laufe des Ersten Weltkriegs gefallen sind und deren Identität bis heute nicht festgestellt werden konnte. Der „Unbekannte Soldat“ wurde von einem blinden Kriegsveteran angedeutet. Dieser stand vor fünf namenlosen Särgen mit den sterblichen Überresten gefallener Soldaten. Diese Zeremonie wurde vor einigen Tagen im Vorfeld des Waffenstillstandstages des Ersten Weltkriegs symbolisch wiederholt.