Wieder deutlich weniger Gas in Belgien verbraucht

Viele Familien drehen ihre Heizungen etwas nach unten und sie passen auch ihre Zeit an, in der die eine Dusche nehmen. Mit diesen und ähnlichen klassischen Sparmaßnahmen kann offenbar auch in Belgien Energie und letztendlich auch Geld gespart werden.

Der Gasverbrauch beim Mittelstand und in den Privathaushalten sank im Jahresvergleich im Oktober rund 40 % unter dem des gleichen Vorjahresmonat. Aber, der Oktober 2022 war auch wettermäßig eher ein milder Herbstmonat, in dem ohnehin nicht viel geheizt werden musste.

Fluxys filterte den Einfluss des Wetters und der milden Temperaturen aus dem allgemeinen Gasverbrauch heraus und kam damit auf eine Gasersparnis von immerhin noch 12 %.

Doch auch die belgische Industrie verbraucht derzeit weniger Gas, so Fluxys. Hier sank der Verbrauch gegenüber Oktober 2021 dieses Jahr um 15 %. Das liegt daran, dass viele produzierende Unternehmen ihre stark energieverbrauchenden Aktivitäten entweder zurückgefahren haben oder dass sie Teile ihrer Produktion befristet stilllegten.