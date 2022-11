"Close" von Lukas Dhont gewinnt zwei Preise beim Filmfestival von Sevilla

Der Film „Close“ des flämischen Regisseurs Lukas Dhont hat beim Europäischen Filmfestival von Sevilla in Spanien sowohl den Grand Jury Award erhalten, als auch den Preis für den besten Schauspieler für Eden Dambrine. „Close“ läuft seit Anfang November in den Kinos in Belgien, Frankreich und den Niederlanden. Alleine in Belgien sahen rund 70.000 Zuschauer diesen Film in der ersten Woche.