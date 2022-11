Das Museum "Hof van Busleyden" in Mechelen zeigt Meisterwerke mit einem Link zur eigenen Stadt

Das Museum „Hof van Busleyden“ (Foto) in Mechelen in der Provinz Antwerpen hat an diesem Wochenende die Kunstausstellung „Versteckte Perlen“ eröffnet. Diese Ausstellung präsentiert Werke, die in den vergangenen 700 Jahren in Mechelen entstanden sind oder die zu Sammlungen aus Mechelen gehören. Dabei kommt die ganze Bandbreite von Stilrichtungen zum Tragen, denn hier treffen Arbeiten, die im Mittelalter entstanden sind, auf zeitgenössische Werke.