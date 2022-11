Die Antwerpener Polizei beschlagnahmte einen E-Step, der 95 km/h fahren kann

Am Freitag führte die Antwerpener Polizeizone Regio Süd trotz des Feiertags am Waffenstillstandstag Kontrollen durch. Hierbei ging es in erster Linie um elektrische Roller.

Dabei wurde ein Roller erwischt, der wohl durch eine Art „Chiptuning“ 95 km/h fahren konnte. Das ist 70 km/h schneller als erlaubt. Solche Fahrzeuge sind in Belgien nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h zugelassen.

Dass ein solcher elektrischer Roller tempomäßig getunt wird, scheint nicht selten zu sein. Erst vor 5 Monaten ging der Antwerpener Polizei ein solches Fahrzeug ins Netz, das 93 Sachen drauf hatte…

Bei den Kontrollen in Antwerpen wurden am Freitag aber auch Bußgelder ausgeschrieben, weil einige Jugendliche zu jung waren, um ein solches Fahrzeug zu steuern und weil nicht wenige Nutzer über den Bürgersteig oder in die falsche Fahrtrichtung fuhren.