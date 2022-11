Fast 8.000 Kilo Kokain in einem Bananen-Container im Antwerpener Hafen entdeckt

In einem Kühlcontainer, der im Antwerpener Hafen abgeladen wurde, sind knapp 7.900 Kilo Kokain mit einem Straßenverkaufswert von 200 Mio. € entdeckt worden. Die Drogen waren in einer Ladung Bananen versteckt worden, die aus Ecuador kam. In diesem Zusammenhang wurden in den Niederlanden vier Personen festgenommen.